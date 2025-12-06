Tartışma yaratan heykele 2 tutuklama

Haberin Devamı

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen sanat fuarındaki heykel sosyal medyada paylaşılmış ve tartışma yaratmıştı. Ekipler, bunun üzerine harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medyada da paylaşılan içerikte yer alan heykeli yapan ve sergileyen kişilerin M.K. ile A.E.I. olduğu belirlendi. Şüpheliler, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alınan M.K. ile A.E.I., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.