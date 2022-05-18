Tartışma kavgaya döndü, taksiciyi böyle dövdü

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Altunizade'de Mahir İz Caddesi'nde geçen cuma öğle saatlerinde taksi şoförü ile bir sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Araçlarından inen sürücülerin arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Sürücü, yola yatırdığı taksiciyi darbetmeye başladı. Öfkeli sürücü, taksicinin ellerini tutarak kendi kendini yumruklatıp, ayağıyla göğsüne bastı.

Bu sırada çevredekilerin kavgaya müdahale etmeden izledikleri görüldü. Bir kişi araya girerek tarafları ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.