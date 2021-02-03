MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTartışma feci sonla bitti!
GeriGündem Tartışma feci sonla bitti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Tartışma feci sonla bitti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tartışma feci sonla bitti!
Abone Olgoogle-news

Mersin'in Tarsus ilçesinde M.K. (60), tartıştığı Sezer P.'yi (37) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün gece Tarsus Barajı yakınlarındaki mesire alanında meydana geldi. M.K., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı evli ve 4 çocuk babası Sezer P.'yi pompalı tüfekle vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K. gözaltına alınırken, ambulansla hastaneye götürülen Sezer P., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Sezer P.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılırken, M.K.'nin emniyetteki sorgusunun ise devam ettiği bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle