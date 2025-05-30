Tartışma bıçaklı kavgaya döndü: 2 yaralı, 4 gözaltı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olay sonrası 4 şüpheli polis ve mahalle bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay, dün gece saatlerinde Bismil ilçesi Altıok Mahallesi Meydan Parkı’nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ve mahalle bekçileri 4 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı.