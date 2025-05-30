×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tartışma bıçaklı kavgaya döndü: 2 yaralı, 4 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Kavga#Yaralı#Bıçaklı Saldırı
Tartışma bıçaklı kavgaya döndü: 2 yaralı, 4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 09:40

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada 2 kişi bıçakla yaralanırken 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

 Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olay sonrası 4 şüpheli polis ve mahalle bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay, dün gece saatlerinde Bismil ilçesi Altıok Mahallesi Meydan Parkı’nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Tartışma bıçaklı kavgaya döndü: 2 yaralı, 4 gözaltı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ve mahalle bekçileri 4 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kavga#Yaralı#Bıçaklı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!