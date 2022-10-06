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Tartışma alevlenince husumetlisinin evini yaktı

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#Yangın#Kavga#Bağcılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 01:38

Bağcılar'da tartışmaya girdiği belirtilen kişi, husumetlisi Mehmet Öztekin'e ait evi ateşe verdi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, evin yakılma anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Olay, öğlen saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi 1418 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Öztekin(52) ve husumetlisi olduğu kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Daha sonra Mehmet Öztekin'in evinin önüne gelen kişi, tartışmayı burada da sürdürdü. Öztekin'in evine sandalye fırlatan ve tehditler savuran şüpheli, bir süre sonra evin önündeki eşyaları ateşe verdi. Binanın önünde bulunan kanepe ve tahta parçalarını yakan şüpheli olay yerinden kaçarken, alevler iki katlı binanın dış cephesine sıçrayarak kısa sürede büyüdü.

Tartışma alevlenince husumetlisinin evini yaktı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmaların ardından yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu. Evi ateşe veren şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Tartışma alevlenince husumetlisinin evini yaktı

Şüphelinin evi ateşe vermesi ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şüphelinin tahta parçası fırlattığı ve bu sırada bir kişinin bodrum kata kaçtığı görüldü. Şüpheli daha sonra evin önüne toplanmış çeşitli eşyaları ateşe verdi.

Tartışma alevlenince husumetlisinin evini yaktı

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#Yangın#Kavga#Bağcılar

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