Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Şehitkerim Mahallesi’nde bir eve yapılan baskında 665 adet uyarıcı hap ile 70 adet uyarıcı jel ele geçirildi. Bolatlı Mahallesi’nde bir eve yapılan baskında ise özel reçeteyle satın alınabilen 68 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınlarda, 2 kişi gözaltına alındı.