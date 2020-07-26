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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin) (DHA)
Haber Giriş: 26.07.2020 - 13:52,Son Güncelleme:

Tarsus'ta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

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Tarsus'ta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Gökhan Neşet (28) öldü, 3 kişi de yaralandı.

​Olay, saat 02.00 sıralarında bir büfenin önünde meydana geldi. Husumetli olan iki grup, bulvar üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar silahlarla birbirine ateş etti. Çatışmada Gökhan Neşet, Turgut B. (29), Mehmet N. (34) ile Mehmet K. (34) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Şüpheliler kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede ameliyata alınan Gökhan Neşet, kurtarılamadı. Turgut B. ile Mehmet N. ve Mehmet K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan ancak ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

 

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