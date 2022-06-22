Tarsus'ta PKK/KCK'ya yönelik 'Şahmeran' operasyonu: 12 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Tarsus ilçesinde 20 şüpheli tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütün şehir yapılanması ve Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren, aralarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Tarsus eski ilçe başkanının da bulunduğu şüphelilere yönelik 244 personelle şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 12 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Evlerdeki aramalarda toplatma kararı bulunan kitaplar, 2 bez parçası, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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PATLAYICI TEMİN ETMİŞLER

Ayrıca şüphelilerin, terör örgütü adına esnaf ve vatandaşları tehdit edip para topladığı kaydedildi. Bu paraların cezaevlerinde 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklu ve hükümlü örgüt üyelerine ve ailelerine, terör örgütünde çözülme olmaması için örgüt mensuplarına ve ailelerine dağıtıldığı, geçmiş dönemlerde sokak eylemlerine katılıp organize ettikleri nevruz öncesi gençleri örgütsel eylem yapmasına teşvik edip hassas noktalara zarar verilmesi talimatının verildiği de belirtildi. Şüphelilerin bu eylemlerde patlayıcıları temin ettikleri, geçmiş tarihlerde terör eylemlerine katılarak gençlerin de terör eylemlerine katılması amacıyla tehdit ve ikna metotlarını kullanıp PKK terör örgütüne örgüt mensubu kazandırdıkları belirlendi.