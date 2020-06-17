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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2020 - 10:54,Son Güncelleme:

Tarsus'ta kumar oynayan 7 kişiye para cezası

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Tarsus'ta kumar oynayan 7 kişiye para cezası
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde koronavirüs salgını sürecinde iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 5 bin 684 lira idari para cezası kesildi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi’nde bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi. Ekipler, iş yerindeki 7 kişiye kumar oynamak ve yer imkanı sağlamaktan toplam 5 bin 684 lira idari para cezası kesti.

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