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MERSİN (İHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 14:20 | Son Güncelleme:

Tarsus'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Tarsus'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tarsusta kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Alınan bilgiye göre, kaza Eski Ankara yolu D-750 karayolu Çamtepe Mahallesi gişeler mevkisinde meydana geldi. B.S. (53) idaresindeki 33 CKH 63 plakalı kamyon seyir halindeyken, karşı yönden geldiği iddia edilen Erol Üçel (57) yönetimindeki 33 PD 979 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücü Erol Üçel olay yerinde hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan Meral Üçel ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin yaptığı ihbarla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Meral Üçel Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tek şeritli trafik akışı sağlanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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