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Tarsus'ta 'gizemli ev'in bitişiğindeki ev yandı

#Gizemli Ev#Mersin#Tarsus
Tarsusta gizemli evin bitişiğindeki ev yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir dönem ülke gündeminde uzun süre kalan 'gizemli ev'in bitişiğindeki evde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, hasar gören evde uyuyan anne ile kızı ise dumandan etkilendi.

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Tarsus'un 82 Evler Mahallesi'nde, MİT Başkanlığı gözetiminde 1 yıl kazı yapılan ve 'gizemli ev' olarak bilinen evin bitişiğindeki evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Çevrede güvenlik önlemleri alınarak, müdahale edilen yangın sırasında evde bulunan Müzeyyen Ataseven (50) ile kızı Ekin Ataseven (25) dumandan etkilendi. İçeriden çıkarılan anne- kıza sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Alevler ise itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü. Hasar gören evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Tarsusta gizemli evin bitişiğindeki ev yandı

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#Gizemli Ev#Mersin#Tarsus

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