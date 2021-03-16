Tarsus'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Tarsus ilçesinde sabah saatlerinden beri etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Duatepe Mahallesi'nde park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi. Anıt Mahallesi'nde ise aracın üzerine binadan inşaat malzemesi düştü. Olaylarda kimse yaralanmazken, araçlarda küçük çaplı hasar oluştu.

Fırtınanın etkili olduğu bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

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