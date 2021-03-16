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Gündem
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin) (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

Tarsus'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi

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Tarsus'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağaç ve binadan kopan inşaat malzemeleri otomobillere zarar verdi.

Tarsus ilçesinde sabah saatlerinden beri etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Duatepe Mahallesi'nde park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi. Anıt Mahallesi'nde ise aracın üzerine binadan inşaat malzemesi düştü. Olaylarda kimse yaralanmazken, araçlarda küçük çaplı hasar oluştu.

Fırtınanın etkili olduğu bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

Tarsusta fırtına hayatı olumsuz etkiledi

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