Tarsus'ta çıkan yangında 30 ton saman kül oldu

Yangın, öğleden sonra ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde Mustafa E.'ye ait hayvan çiftliğinde çıktı. İstiflenen samanların bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören çiftlik çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alınırken, yapılan incelemede yaklaşık 30 ton samanın kül olduğu belirlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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