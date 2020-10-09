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Haber Giriş: 09.10.2020 - 22:42 | Son Güncelleme:

Tarsus'ta 2 hektar ormanlık alan yandı

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Tarsus'ta 2 hektar ormanlık alan yandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangınında, 2 hektarlık alan zarar gördü. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kulak Mahallesi'nin kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangında yükselen alevi ve dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ekipler sevk edildi. Ekiplerin ve bölge halkının birlikte müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmasına devam edildiği bildirildi.

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