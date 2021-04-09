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Haber Giriş: 09.04.2021 - 04:48 | Son Güncelleme:

Tarsus Posta Kodu kaçtır? Mersin'in ilçesi Tarsus'un ve mahallelerinin Posta Kodları

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Tarsus Posta Kodu kaçtır? Mersin'in ilçesi Tarsus'un ve mahallelerinin Posta Kodları

Ülkemizde kullanılan posta kodları il ve ilçelere göre farklılık gösterirler. İl ve ilçeye göre özelleşmiş bu kodlarda 5 hane bulunur. Peki, Mersin'in ilçesi Tarsus'un posta kodu nedir? Tarsus ilçesindeki beldelerin posta kodları nelerdir? Tarsus posta kodları ile ilgili bütün merak edilenleri derledik.

Posta kodları il ve ilçeye göre değişir. Türkiye'deki bazı illerde aynı ilçeye dahil olan semt ve bölgelerin posta kodları da birbirinden farklı olabilir. Bu illerimizden birisi de Mersin (İçel) ilidir.

 Tarsus Posta Kodu Kaçtır?

 Mersin ilimizin posta kodu 33000’dir. Mersin ilinde kullanılan posta kodları ilçe ve belde farklılığını gösterir. Çünkü sadece ilçelere göre ayırmak bazı durumlarda yeterli olmamaktadır. Mersin ili gibi büyük illerimizde posta kodları belde ve bölge farklılığını da temsil eder. Mersin'in Tarsus ilçesinin posta kodu 33460'tır.

 Mersin'in ilçesi Tarsus'un Semtlerinin Posta Kodları

 Tarsus ilçesindeki semtlerin posta kodları aşağıda listelenmiştir:

 Tarsus 82evler Semti posta kodu: 33460

 Tarsus Akşemsettin Semti posta kodu: 33480

 Tarsus Altaylılar Semti posta kodu: 33420

 Tarsus Anıt Semti posta kodu: 33430

 Tarsus Bahçe Semti posta kodu: 33450

 Tarsus Beydeğirmeni Semti posta kodu: 33470

 Tarsus Caminur Semti posta kodu: 33440

 Tarsus Eskiömerli Semti posta kodu: 33500

 Tarsus Gülek Semti posta kodu: 33530

 Tarsus Kavaklı Semti posta kodu: 33410

 Tarsus Kızılmurat Semti posta kodu: 33400

 Tarsus Merkezköyler posta kodu: 33400

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