Tarsus Posta Kodu kaçtır? Mersin'in ilçesi Tarsus'un ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları il ve ilçeye göre değişir. Türkiye'deki bazı illerde aynı ilçeye dahil olan semt ve bölgelerin posta kodları da birbirinden farklı olabilir. Bu illerimizden birisi de Mersin (İçel) ilidir.

Tarsus Posta Kodu Kaçtır?

Mersin ilimizin posta kodu 33000’dir. Mersin ilinde kullanılan posta kodları ilçe ve belde farklılığını gösterir. Çünkü sadece ilçelere göre ayırmak bazı durumlarda yeterli olmamaktadır. Mersin ili gibi büyük illerimizde posta kodları belde ve bölge farklılığını da temsil eder. Mersin'in Tarsus ilçesinin posta kodu 33460'tır.

Mersin'in ilçesi Tarsus'un Semtlerinin Posta Kodları

Tarsus ilçesindeki semtlerin posta kodları aşağıda listelenmiştir:

Tarsus 82evler Semti posta kodu: 33460

Tarsus Akşemsettin Semti posta kodu: 33480

Tarsus Altaylılar Semti posta kodu: 33420

Tarsus Anıt Semti posta kodu: 33430

Tarsus Bahçe Semti posta kodu: 33450

Tarsus Beydeğirmeni Semti posta kodu: 33470

Tarsus Caminur Semti posta kodu: 33440

Tarsus Eskiömerli Semti posta kodu: 33500

Tarsus Gülek Semti posta kodu: 33530

Tarsus Kavaklı Semti posta kodu: 33410

Tarsus Kızılmurat Semti posta kodu: 33400

Tarsus Merkezköyler posta kodu: 33400

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