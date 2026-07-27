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Tarsus Doğa Parkı’nda avuç içi kadar mutluluk

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#Tarsus Doğa Parkı#Hayvan#Doğum
Tarsus Doğa Parkı’nda avuç içi kadar mutluluk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 07:00

Tarsus Doğa Parkı mini mini yavrularla şenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren park, bu yıl da birçok hayvan türünde sağlıklı doğumlara ev sahipliği yaptı.

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Doğal yaşam alanlarıyla dikkat çeken parkta zebra, lemur, babun, vervet maymunu, örümcek maymunu, mara, ceylan, antilop, geyik türleri, eşek, midilli, at, sırtlan, Gine domuzu, lop tavşanı ve çeşitli kanatlı türlerinin yanı sıra aslan yavrusu da dünyaya geldi. Doğum sezonunda özellikle zebra ailesinde üst üste ikinci yıl yavru dünyaya gelmesi parkta ayrı bir sevinç oluşturdu. Hayvanların doğal yaşam şartlarına uygun şekilde barındırıldığı parkta, yavruların gelişimleri uzman ekipler tarafından yakından takip ediliyor. Sağlıklı doğumların gerçekleştiği parkta, yeni doğan yavrular ziyaretçilerin ilgi odağı olurken, yetkililer hayvanların 24 saat gözetim altında tutulduğunu söylüyor.

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#Tarsus Doğa Parkı#Hayvan#Doğum

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