Tarsus Belediyesinden covid-19’a karşı farklı önlemler

İZOLASYON VE HİJYEN İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Koronavirüs nedeniyle dünyada on binlerce, Türkiye’de de yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Virüsten korunmanın en önemli yolu ise izolasyon ve hijyen.



Tarsus Belediyesi de bu konuda önemli bir adım attı. Kendi laboratuvarında dezenfektan ve kadınların desteği ile maske üreten belediyenin uygulamalarını Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan Hürriyet’e anlattı.

PANİK BUTONLU BİLEKLİK

“İlk uygulamamız yalnız yaşayan yaşlılarımız ve demans hastalarına yönelik oldu. Evde yalnız yaşan yaşlılarımıza, kronik hastalığı olup kimsesi olmayan, çaresiz durumda olan vatandaşlarımıza ve demans hastalarına üzerinde panik butonu olan akıllı bileklik dağıtmaya başladık.



Örneğin Alzheimer hastası dışarı çıktığında nereye gittiğini görebiliyoruz. Hem kaybolmamaları için hem de koronavirüs nedeniyle kimseyle temas etmemeleri amacıyla harekete geçiyoruz. Yanlarında kimse yoksa müdahale edip evlerine bırakıyoruz.



65 yaş üstü vatandaşlara artık sokağa çıkma yasağı var. Bu kişilerin bilekliği kullanarak bize ulaşmalarını ve ihtiyaçlarını gidermeyi amaçladık. Bu kentte 33 yıl doktorluk yaptım. İhtiyaçların ne olduğunu bilerek hareket ediyoruz.

DSÖ FORMÜLÜ İLE DEZENFEKTAN VE MASKE ÜRETTİK

Belediyemize ait 62 dönümlük bir kampüs var. Bu kampüs içinde de büyük bir laboratuvarımız bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tavsiye ettiği formülü uygulayarak 100 bin litre dış mekan, 73 bin litre de el dezenfektanı ürettik.



Bunu çevre il ve ilçelere de ücretsiz verdik. Her gün Tarsus’ta bulunan tüm eczaneleri ve hastaneyi bu dezenfektan ile temizliyoruz. Hatta nöbetçi eczaneleri günde iki kere temizliyoruz. Asıl başarımız maske konusunda oldu. 24 kadın girişimci, gönüllü olarak çalıştı. 73 bin cerrahi maske ürettik. Devlet Hastanesinin ihtiyaçlarını sorduk. Bot, tulum, önlük, gözlük, N95 maske ve siperliklerin hepsini belediye olarak temin ettik. Aile Sağlığı Merkezlerinin de tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Vatandaşlara el dezenfektanı, yıkanabilir maske dağıttık.

İHTİYACI OLANLARA YİYECEK KOLİSİ

Tarsus’ta sosyal vakıftan ve kaymakamlıktan ihtiyacı olanlara yönelik bir liste istedik. 65 yaş üstünü kırmızı, sarı, beyaz olarak üçe ayırdık. Beyaz olanlar ihtiyacı olmayanlar, sarı az ihtiyacı olanlar, kırmızı ise çok ihtiyacı olanlar diye listeledik.



Kırmızı listeyi bitirdik ve binlerce gıda kolisi dağıttık. 153’e telefon açan ve ihtiyacı olduğunu bildiren 30-40 yaşlarındaki insanlara da birer koli gönderiyoruz. Bunların hepsi organik gıda kolileri. Meyve ve sebze yardımında halkımızdan da çok destek geldi. Her şeyi Ankara’dan beklememek gerekiyor. Belediyeler yasal kurumlar. Yönetmeliklere yasalara uygun hareket ediyorlar. Bunu bir savaş olarak düşünüp birlikte hareket etmek gerekiyor.”