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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS/(Mersin) (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2020 - 10:18,Son Güncelleme:

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan koronavirüse yakalandığını açıkladı

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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan koronavirüse yakalandığını açıkladı
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Mersin'in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Koronavirüs testlerim pozitif çıkmıştır. Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek, salgın ciddiyetini yeniden, bu kez kendi yaşamım söz konusuyken, paylaşmak, anlatmak istedim. Covid-19 süreci henüz bitmedi. Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum. Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Karantina sürecim bittiğinde, yine sizlerle paylaşacağım ve yine Tarsus için çalışmaya devam edeceğim."

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