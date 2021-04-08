Tarlaya uçan arabada sıkıştı! Ekipler seferber oldu

Kaza, Edirne- Kapıkule kara yolunun 3'üncü kilometrede meydana geldi. Edirne yönüne giden Ekrem Karaman yönetimindeki 22 FH 810 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, tarlaya devrildi. Kazayı gören bir sürücü, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine, sürücü Karaman'ın sıkıştığı yerden kurtarılması için itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu otomobilden çıkarılan Ekrem Karaman, çevredekilerin de yardımıyla sedyeye alındı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Karaman, ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği yolda trafiği kontrollü olarak sağladı.

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