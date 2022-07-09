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Tarlaya savrulup, yanan otomobilde hayatını kaybetti

#Kütahya#Hisarcık#Trafik Kazası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, tarlaya savrulan ve yangın çıkan otomobilde sıkışan sürücü Burak Taşdemir (21), hayatını kaybetti.

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Hisarcık ilçesine bağlı Karaağıl köyünde oturan Burak Taşdemir, Çavdarhisar ilçesine kurbanlık keçi bırakıp, geri dönmek için 43 FH 186 plakalı otomobille yola çıktı. Taşdemir, Hisarcık-Simav kara yolunun 3’üncü kilometresine geldiğinde, otomobilin kontrolünü kaybetti. Tarlaya savrulan araç, alev alırken, Taşdemir de sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince yangın, kısa sürede söndürüldü. Taşdemir’in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Burak Taşdemir’in cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Kütahya#Hisarcık#Trafik Kazası

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