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DHA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 23:09,Son Güncelleme:

Tarlasındaki yangını söndürmek isterken alevler arasında kalıp yaşamını yitirdi

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Tarlasındaki yangını söndürmek isterken alevler arasında kalıp yaşamını yitirdi
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KONYA'nın Ahırlı ilçesinde buğday ekili tarlasında çıkan yangına müdahale etmek isteyen Ramazan Özbek, alevler arasında kalıp yaşamını yitirdi.

Olay, bugün Akkise Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Özbek'e ait 20 hektarlık buğday ekili tarlada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek isteyen Ramazan Özbek, alevler arasında kalıp yaşamını yitirdi. Tarlayı saran alevler ise çevre belediyelerinin itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle söndürüldü. Özbek'in cansız bedeni de otopsi için morga kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

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