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Haber Giriş: 21.08.2020 - 15:24 | Son Güncelleme:

Tarlasında buldu! Normalden iki kat ağır...

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Tarlasında buldu! Normalden iki kat ağır...
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Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bir çiftçi, tarlada bulduğu, bölgede bulunmayan türde ve normalin iki katı ağırlığındaki ilginç taşın araştırılmasını istedi.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde çiftçilik yapan 70 yaşındaki Muhsin Mermer, traktörü ile tarlada çalıştığı sırada ilginç bir taş buldu. Bölgede bu güne kadar görülmeyen türde ve renkteki taşı traktörüne alıp evine taşımak isteyen Mermer, taşın normalin iki katı ağırlığında olduğunu fark etti. Hacmi ile bir kişinin rahatlıkla kaldırabileceği taşı iki kişi güçlükle yerinden kaldırabiliyor.

Mermer, bu tarzda bir taşın bölgede ilk kez görüldüğünü belirtip, “Tarlada çalışırken çapaya takıldı. Bölgemizde görülen türde bir taş değil. Merak ederek traktöre koymak istedim. Çok ağır olduğunu fark ettim. Normalde 20-25 kilo gelmesi gerekirdi. Eve taşıyıp tarttığımda 59 kilo olduğunu tespit ettim. Gök taşı olabilir. Bu nedenle taşın incelenmesini istiyorum” dedi.

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