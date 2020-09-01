İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmayla A.B.'nin Hint keneviri ekimi yaptığını belirledi. Ekipler, A.B.'in adresine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda A.B., tarlasına ektiği Hint kenevirlerini sularken, suçüstü yakalandı. Yapılan aramada 313 kök Hint keneviri ve 10 gram esrar ele geçirilirken, A.B. ise gözaltına alındı.