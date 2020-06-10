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Haber Giriş: 10.06.2020 - 18:57,Son Güncelleme:

Tarlasına çalışmaya gitmişti.. Acı haber geldi

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Tarlasına çalışmaya gitmişti.. Acı haber geldi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftçi Mehmet Duru (68), çalışmak için gittiği tarlasında ölü bulundu.

İnegöl'ün Kurşunlu Mahallesi'ndeki tarlasına giden mahalleli, bir kişinin yol kenarında bulunan su motorunun yanında hareketsiz halde yattığını görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarmanın yaptığı incelemede cesedin Mehmet Duru'ya ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Duru'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Duru'nun tarlasına çalışmak için gittiği öğrenildi.

 

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