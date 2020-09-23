Tarladayken dumanı merak edip arkadaşını aradı, evinin yandığını öğrendi

Olay, ilçeye bağlı kırsaldaki Izgar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Hüseyin Mergü’ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada tarlada çalışan ev sahibi Hüseyin Mergü, mahalleden yükselen dumanı merak ederek, bir arkadaşını aradı. Evinin yandığını öğrenen Mergü, büyük şok yaşadı.

Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu tek katlı ev küle dönerken, depo olarak kullanılan odadaki 300 saman balyası, 5 ton buğday, süt sağma makinesi, bıçkı ile ağaç kesme makinesi, su motoru ve jeneratör de yanarak kullanılmaz hale geldi. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve Izgar Mahallesi Muhtarı Fahrettin Düşünen de olay yerine gelerek, incelemede bulundu.

'ÇOK ÜZGÜNÜM'

Ev sahibi Hüseyin Mergü, “Tarlada çalışıyordum. Tarlamda hayvanlarım için silaj yaptırıyordum. Köyün üzerinde büyük bir duman gördüm. Ne yanıyor diye merak ettim ve köydeki arakadaşımı aradım. Aradığım kişi de bana 'Hüseyin ağabey senin ev yanıyor' dedi. Çok üzgünüm. Yangının tam olarak neden çıktığını bilmiyoruz. Çıkan yangında ev komple yandı. Yanan evimin yanındaki hayvan damında yaklaşık 100 tane keçi vardı. Hayvanlarımı damdan zor kaçırdık. Yoksa hayvanlarım da yanacaktı” dedi.