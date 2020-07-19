Tarladan sinemaya

Türkiye’de her yıl ortalama 1 milyon kişi başta Doğu ve Güneydoğu illeri olmak üzere 20’ye yakın şehirden mevsimlik tarım işçisi olmak için memleketini terk ediyor. Geçim için yapılan bu zorlu göç yolculuğunun ardından ise tarlalarda kavurucu sıcaklar altında ekmek mücadelesi başlıyor. Zor şartlar altında, tarlaların kenarına kurulan çadırlarda 3-4 ay geçiren mevsimlik tarım işçileri, yanlarına çocuklarını da getiriyor. Türk Kızılay gönülleri ise tarlalarda aileleriyle birlikte kalan bu çocuklar için çalışma başlattı.

İLK KEZ GÖRDÜLER

Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin koordinesinde Genç Kızılay Gönüllüleri, Yenişehir’de mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır alanda ‘açık hava sineması’ kurdu. Televizyon izleme şansları olmayan, internetten uzak mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ilk kez sinema ile tanıştı. Genç Kızılay gönüllüleri, çocuklara film izletti, pamuk şekeri yapıp, mısır patlattı.

Çocukların mutluluğuyla mutlu olduklarını kaydeden Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, “Evlerinden, okullarından, arkadaşlarından uzun süre ayrı kalan bu çocuklar günlerini çadırlarda ya da tarlalarda geçiriyor. Tatil, eğlence, oyun gibi şansları yok. Amacımız onlara biraz olsun nefes aldırabilmek. Bazen gün boyu filmler, çizgi filmler izleyip oyunlar oynuyoruz” dedi.