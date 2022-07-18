Tarladaki sır

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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu evli ve 2 çocuk babası eğitimci Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker’in (46) öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulubü Başkanı Ufuk Akçekaya’nın Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusuna dün de devam edildi. Alınan bilgiye göre katil zanlısı, saat 00.15 sıralarında kendisini köye bırakan taksi şoförünü arayıp kendisini almasını istedi. Çiftlik evini de burada bulduğu kimyasal malzemeler ile yakarak kundaklama girişiminde bulundu. Ayçiçeği tarlasından asfalt yola giderken de suç aleti bıçağı araziye sakladı. Jandarma ekipleri, 4 gün boyunca 5 dönüm arazide metal dedektörü ve dedektör köpekle birlikte arama yaptı ve üzerinde kan izleri de olan suç aleti bıçağı buldu. Ayrıca Akçekaya’ya ait olduğu sanılan ayak izleri de bulundu.

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KIYAFET DEĞİŞTİRMİŞ

Jandarma özel timi, Akçekaya’nın Karainebeyli köyüne geldiğindeki ve cinayetin ardından İstanbul’a döndüğündeki kıyafetinin de farklı olduğunu tespit etti. Ufuk Akçekaya’nın, jandarmadaki sorgusunda Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker’i kendisinin öldürmediğini, çiftlik evine ise alacağı olduğunu öne sürdüğü parayı almaya geldiğini söylediği öğrenildi.

Akçekaya, jandarmadaki sorgunun ardından Gelibolu Adliyesi’ne sevk edildi. Akçekaya’ya jandarma tarafından çelik yelek giydirildiği görüldü. Ufuk Akçekaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘planlayarak kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.

HÜRRİYET ORADAYDI

Eğitimci Nazmi Arıkan, şoförü Şerif Eker ile bayram tatili için Gelibolu’daki çiftliğine gelmişti. 13 Temmuz günü öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker’i göremeyen çiftlik çalışanları kontrol için eve girince ikisini de kanlar içerisinde bulmuştu. Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) titiz çalışması ile çifte cinayetin şüphelisinin Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu belirlenmişti. Akçekaya İstanbul’da yakalanıp gözaltına alınmıştı. Jandarma ekiplerinin incelemesinde Akçekaya’nın gece karanlığında ayçiçeği tarlasının içerisinden geçerek çiftliğe gittiği, dönüşte ise taksiyi yine aynı tarlanın yanına çağırdığı öğrenilmişti. Tarlanın hemen arkasındaki ağaçların dibinde ise 3 komando bıçağı kılıfı bulunmuştu. Hürriyet muhabirleri de olay yerinde böyle inceleme yapmıştı.