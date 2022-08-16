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Tarladaki cesedin sırrı çözüldü

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#Istanbul#Tarla#Ceset
Tarladaki cesedin sırrı çözüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 07:00

Çatalca’da ayçiçeği tarlasında 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen kişinin 29 yaşındaki müteahhit Emre Öztürk olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul Çatalca’da geçen pazar günü saat 11.00 sıralarında ayçiçeği tarlasına giden bir kişi, bir gün önce yolda gördüğü araca yol kenarında park halinde tekrar rastladı. Aracın park edildiği ayçiçeği tarlasının yanındaki ağaçlık alana doğru baktığında yerde hareketsiz yatan ve üzerinde kan olan bir erkek gördü. Hemen polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Polis ekipleri, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen kişinin 29 yaşındaki müteahhit Emre Öztürk olduğunu belirledi. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede de vücudunda 17 bıçak darbesi tespit edildi. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Emre Öztürk’ü öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

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#Istanbul#Tarla#Ceset

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