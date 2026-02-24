Tarlada sır infaz... Böyle kaçırdılar

Haberin Devamı

İstanbul’da Çin vatandaşı olan işinsanı Yong Wang’ın (38) avukatı tarafından 24 Ocak’ta Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp müracaatında bulunuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Çinli işinsanının kullandığı aracın GPS sinyalleri incelemeye alındı. Aracın en son Arnavutköy Baklalı Mahallesi’ndeki bir tarlada görüldüğü tespit edildi. Ekiplerin tarlada yaptığı aramada kazma ve kürekler bulundu. Detaylı çalışmanın ardından ise Yong Wang’ın cesedi tarlada gömülü halde bulundu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, Wang’ın el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömüldüğü tespit edildi. Çinli işinsanının parasının gasp edilmesi amacıyla öldürüldüğü iddia edildi. Olayla ilgili olarak Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak belirlenen biri kadın 9’u erkek toplam 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldı.

ÇİN’DE YAKALANDILAR

Şüphelilerin Çin’de yakalandığı öğrenildi. Çin’de Yong Wang tarafından dolandırıldıklarını öne süren kişilerin İstanbul’a geldiği, irtibat kurdukları bir kadından Wang’ın yerini öğrendikleri öğrenildi. Şüphelilerin, kaçırdıkları Wang’ı başına sert bir cisimle vurarak öldürdükleri, üzerindeki cüzdanı alıp gömdükten sonra kaçtıkları belirtildi.