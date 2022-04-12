Tarlada silahla vurulmuş halde ölü bulunmuşlardı! 2 besici toprağa verildi

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Olay, dün Merkeze bağlı Halfeli beldesi yakınlarında meydana geldi. Bölgeden geçen kişi, Yaşar Karadağ’a ait tarlada 2 kişinin cesediyle karşılaşınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, ölenlerin beldede besicilik yapan Kemal Kara ve Yaşar Karadağ olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kara ve Karadağ’ın cansız bedenleri Iğdır Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler yakınları tarafından teslim alındı. Kemal Kara’nın cenazesi sabah, Yaşar Karadağ'ın cenazesi ise öğle saatlerinde belde mezarlığında yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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JANDARMA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Definler sırasında jandarma, mezarlıkta ve köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili 1 kişinin ifadesi alınırken, şu ana kadar herhangi bir gözaltının olmadığı bildirildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.