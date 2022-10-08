Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tarlada heyecanlandıran keşif! 2 bin 400 yıllık olduğu tahmin edilen oda mezar bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Milas#Mezar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 20:14

Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde bir tarlada 2 bin 400 yıl önce yapıldığı değerlendirilen oda mezar bulundu. Mezarda kurtarma kazısı başlatıldı.

Haberin Devamı

Milas’ın Bodrum sınırındaki Meşelik Mahallesi’nde Fatma Özyiğit'e ait tarlayı ekip biçen kardeşi Ahmet Baki Karabacak, tarlanın yola yakın kısmında büyük bir taş olduğunu fark etti. Taşın etrafını temizleyince tarihi bir kalıntı olduğunu fark eden Karabacak, Milas Müze Müdürlüğü'ne haber verdi.

ÇEVRESİNDE SERAMİK PARÇALARI BULUNDU

Müdürlüğe bağlı ekiplerle bölgedeki vatandaşların da desteğiyle kurtarma kazısı başlatıldı. M.Ö. 4. yüzyılda Erken Helenistik dönemde yapıldığı tahmin edilen oda mezarın çevresinde seramik parçaları bulundu. Kurtarma kazılarının sürdüğü mezarın ne zaman açılacağı henüz belli değil.

Tarlada heyecanlandıran keşif 2 bin 400 yıllık olduğu tahmin edilen oda mezar bulundu

Haberin Devamı

“MEZARI BULUNCA ÇOK HEYECANLANDIM”

Mezarı bulan 55 yaşındaki Ahmet Baki Karabacak, yaptığı açıklamada tarlayı 40 yıldan bu yana ekip biçtiğini ifade ederek "Bu taş, sabana takılmıştı ve bir kısmı kırılmıştı. Tarihi kalıntı olduğunu fark edince hemen yetkililere haber verdik. Mezarı bulunca çok heyecanlandım çünkü bu yakınlarda böyle bir kalıntı yok. İlk kez burada çıktı. Dolayısıyla çok heyecanlandım. Burası daha önce yüksek bir tepe gibiydi. Tarla yıllarca sürüle sürüle toprak aşağı aktarıldı. Böylece taş ortaya çıkmış. Biz de kurtarma kazılarına yardım ediyoruz. Mezarın içinden ne çıkar bilmem ama ne çıkarsa çıksın devletin olacak" dedi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayıplar telafi edilecekSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayıplar telafi edilecekHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Macron CNN Türke konuştu... Fransız Lider Türkiyeye gelecek miMacron CNN Türk'e konuştu... Fransız Lider Türkiye'ye gelecek mi?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Milas#Mezar

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

 #Rota
Danimarka bu iddiayı konuşuyor Saray’da ‘Aşk-ı Memnu’

Danimarka bu iddiayı konuşuyor! Saray’da ‘Aşk-ı Memnu’

#Danimarka

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota
Danimarka bu iddiayı konuşuyor Saray’da ‘Aşk-ı Memnu’

Danimarka bu iddiayı konuşuyor! Saray’da ‘Aşk-ı Memnu’

#Danimarka