Tarlada ‘dönüş’ paniği

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Türkiye’nin birçok kentinde kayıtlı ya da kayıtdışı çalışan çok sayıda Suriyeli göçmen olduğuna dikkati çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, “Sektör panik halinde. Şu şartlarda, ülkesine dönen Suriyeli işçinin yerini dolduramayız” diye konuştu.

Hatay Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda oluşan uzun kuyrukları örnek gösteren Yılmaz, “Geri dönüşler bu hızla devam ederse elbette işgücümüz etkilenecek. Üyelerimiz sürekli bizi arayıp bilgi almaya çalışıyor. Çünkü özellikle süs bitkileri alanında çok sayıda göçmen çalışıyordu. Onların işgücüne sunduğu katkıyı kendi insanımızdan alabileceğimizi düşünmüyoruz. Konuyu ilgili bakanlıklarla da paylaştık, süreci hassasiyetle takip ediyoruz” dedi.

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‘DERDİMİZ ÜCRET DEĞİLDİ’

Sektörün Suriyeli göçmenleri ucuza çalıştırdığı için paniklediği yönündeki eleştirilere de yanıt veren İsmail Yılmaz, şöyle devam etti: “Biz kendi yurttaşımıza ne kadar ücret veriyorsak Suriyeliye de o kadar ücret veriyoruz. Ancak bizdeki sorun ücret değil çalışma alanı. Son dönemde tarımda çalışacak genç bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Zaten tarım sektöründeki göçmen işgücünün yıllar içinde katlanarak artması da bu yüzden.”

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, “Panik yapacak bir durum yok. Geri dönüşün boyutu ne kadar olur bekleyip göreceğiz. Boyut büyük olsa da geri dönüş bir anda olmayacağı için Suriyeli göçmenlerin eksikliği bir şekilde doldurulacaktır. Tablo netleştikçe sektör de ona göre pozisyon alır” dedi.

‘OLUMSUZ ETKİLER’

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise “Suriye’de yaşanan gelişmelerin elbette işgücüne etkileri olacak. Tarım sektöründe çalışan göçmenlerin gidişi, kısa veya uzun vaade farketmeksizin tarım sektörümüze olumsuz olarak yansıyacaktır. Tarım sektörümüz yerli işçi bulma konusunda büyük sıkıntı yaşıyor” ifadelerini kullandı.