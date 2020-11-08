MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTarlada çalışırken korkunç olay! Ayaklarını kaptırdı...
GeriGündem Tarlada çalışırken korkunç olay! Ayaklarını kaptırdı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ömer KOÇ / DHA
Haber Giriş: 08.11.2020 - 16:06 | Son Güncelleme:

Tarlada çalışırken korkunç olay! Ayaklarını kaptırdı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tarlada çalışırken korkunç olay! Ayaklarını kaptırdı...
Abone Olgoogle-news

Kahramanmaraş'ta tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptıran Osman Kutlu’yu (47) AFAD ve itfaiye ekibi kurtardı. Ayaklarında ezilmeler olan Kutlu, hastanede tedaviye alındı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Dereli Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Kutlu, tarlada çalıştığı sırada her iki ayağını da çapa makinesine kaptırdı. Ayakları ters dönen Kutlu'nun acı içinde yardım istediği yakınlarının ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonunda ayakları kurtarılan Osman Kutlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kutlu'nun ayaklarında ezilmeler bulunduğu sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle