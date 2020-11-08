Tarlada çalışırken korkunç olay! Ayaklarını kaptırdı...

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Dereli Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Kutlu, tarlada çalıştığı sırada her iki ayağını da çapa makinesine kaptırdı. Ayakları ters dönen Kutlu'nun acı içinde yardım istediği yakınlarının ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonunda ayakları kurtarılan Osman Kutlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kutlu'nun ayaklarında ezilmeler bulunduğu sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.