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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 14:58 | Son Güncelleme:

Tarlada çalışırken, elbisesini traktörün şaftına kaptırıp öldü

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Tarlada çalışırken, elbisesini traktörün şaftına kaptırıp öldü
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BURDUR'da, tarladaki boruları topladığı sırada elbisesini traktörün şaftına kaptıran Kıymet Ak (31) yaşamını yitirdi.

Tarlada çalışırken, elbisesini traktörün şaftına kaptırıp öldü
Burdur'un Halıcılar köyünde oturan Kıymet Ak, sabah saatlerinde Günalan Ovası Mevrüzü mevkiindeki fasulye tarlasında bulunan damlama sulama sistemine ait boruları traktörünün arkasındaki şaft ile toplamaya başladı. Bir ara traktörden inen Kıymet Ak'ın elbisesi bir anlık dikkatsizlik sonucu traktörün arkasındaki şafta takıldı. Şaftın dönen kısmına sıkışan Kıymet Ak'ı gören yakınları traktörü durdurup, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler Kıymet Ak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kıymet Ak'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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