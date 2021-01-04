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Gündem
Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 04.01.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

Tarlada bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

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Tarlada bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, çiftçilik yapan Mehmet Yalçın tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl şahin, tarlada bitkin halde bulundu. Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince tedaviye alındı.

Tarlada bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
Akınyolu Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mehmet Yalçın, tarlasında biber ekimi yaptığı sırada kızıl şahini fark etti. Yalçın, evine götürerek su verdiği kızıl şahini, daha sonra çağırdığı Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim etti. Nesli tükenme tehlikesi altındaki kuş türleri arasında yer alan kızıl şahin, ilk kontrolleri yapıldıktan sonra tedavi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi. Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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