Tarlada bulunan kafatası ve kemikler jandarmayı harekete geçirdi

Olay; Düzce'de Merkeze bağlı Konaklı Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre mısır tarlasına mahsule bakmak için gelen çiftçi yerde insan kafatası, kemikleri, kıyafetleri ve ilaç kutularını görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alarak detaylı çalışma başlattı.

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda kıyafetlerinden çıkan kimlik ile kemik parçalarının Samsun ili Bafra ilçesinde kayıp kaydı bulunan 66 yaşındaki Cafer Ak isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılırken kemik parçaları DNA için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.