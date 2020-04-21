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İbrahim EMÜL/DHA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 16:29,Son Güncelleme:

Tarlada birbirlerini vurdular ikisi de öldü!

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Tarlada birbirlerini vurdular ikisi de öldü!
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Osmaniye'de, 'tarla sürme' nedeniyle çıkan kavgada, akraba olan Hacı Mehmet Usta (70) ve Mustafa Usta (52) birbirlerini silahla vurarak, öldürdü. 

Olay, merkeze bağlı Köyyeri köyünde meydana geldi. İddiaya göre, babaları amca çocuğu olan Hacı Mehmet Usta ile Mustafa Usta, 'tarla sürme' yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine iki akraba, birbirine tabanca ve av tüfeği ile ateş etti. Ağır yaralanan Mustafa Usta, kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi'nde, Hacı Mehmet Usta ise Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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