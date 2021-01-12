Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)
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Tarlada anız yangını sandıkları siyahlık, kuş sürüsüymüş
KONYA'da, 2 kişinin yoldan geçerken, anız yangını sandıkları tarladaki siyahlık, kuş sürüsü çıktı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beyşehir'de, beyaz eşya firmasında çalışan Yakup Gençtürk ve Mehmet Bozdemir, kamyonla Niğde'ye eşya götürdükten sonra dönerken, Karapınar yakınlarında tarladaki siyahlığı fark etti. Önce anız yangını sanan ikili, dikkatli bakıp, izleyince kuş sürüsü olduğunu anladı. Şaşkınlık yaşayan Gençtürk ve Bozdemir, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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