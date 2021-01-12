Tarlada anız yangını sandıkları siyahlık, kuş sürüsüymüş

Beyşehir'de, beyaz eşya firmasında çalışan Yakup Gençtürk ve Mehmet Bozdemir, kamyonla Niğde'ye eşya götürdükten sonra dönerken, Karapınar yakınlarında tarladaki siyahlığı fark etti. Önce anız yangını sanan ikili, dikkatli bakıp, izleyince kuş sürüsü olduğunu anladı. Şaşkınlık yaşayan Gençtürk ve Bozdemir, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.