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Tarlabaşı'nda virajı alamayan otomobil büfeye çarptı

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#Tarlabaşı#Trafik Kazası#Beyoğlu
Tarlabaşında virajı alamayan otomobil büfeye çarptı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 10:16

İstanbul Beyoğlu'nda virajı alamayan otomobil sürücüsü kaldırımı aşarak büfeye çarptı. Otomobilin üzerlerine doğru geldiğini gören 2 kişi son anda kaçarken, araçta bulunan yolcu yaralandı. Kaza anı ise büfenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Tarlabaşı Bulvarı'nda saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EKY 791 plakalı otomobil sürücüsü, virajı alamayarak önce kaldırımdaki trafik yön levhasına daha sonra da büfeye çarptı. Kazada otomobilin ön koltuğunda bulunan yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise büfenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişi kaldırımda yürürken bir kişi de büfe önünde bekliyor. Bu sırada hızla gelen otomobil, kaldırıma çıkarak içecek dolaplarına çarpıyor. Daha sonra da otomobildekiler dışarıya çıkıyor.

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#Tarlabaşı#Trafik Kazası#Beyoğlu

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