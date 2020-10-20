MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTarlabaşı'nda çukur operasyonu: Çok sayıda gözaltı var...
GeriGündem Tarlabaşı'nda çukur operasyonu: Çok sayıda gözaltı var...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mustafa BAKIRHAN/ISTANBUL,(DHA) 
Haber Giriş: 20.10.2020 - 07:36 | Son Güncelleme:

Tarlabaşı'nda çukur operasyonu: Çok sayıda gözaltı var...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tarlabaşı'nda çukur operasyonu: Çok sayıda gözaltı var...
Abone Olgoogle-news

İSTANBUL'da sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik "Çukur" adı verilen operasyon gerçekleştirildi. Önceden belirlenen çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda adreslerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak amacıyla sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı'nda 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik 57 adrese "Çukur" Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyona özel harekat polisleri ile polis helikopteri de destek verdi. Narkotik ekipleri, özel harekat timleri eşliğinde girdikleri adreslerde çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürülürken çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon yapılan adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyon ve adreslerde yapılan arama sırasında özel harekat timleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

Operasyon kapsamında Beyoğlu Taksim'deki 6 katlı bir otelde de arama yapıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle