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Tarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Wake Up… Bakan Kurum: Sevgili Tarkan anlamlı katkın için teşekkür ediyorum

Güncelleme Tarihi:

#Tarkan COP31#İklim Zirvesi#Wake Up
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 11:02

Sanatçı Tarkan, bu yıl ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31 için “Uyan” isimli şarkısını İngilizce uyarlayarak seslendirdi. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, “Sevgili Tarkan, anlamlı katkın için teşekkür ediyorum.” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, dünyanın en önemli iklim organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıkları sürüyor.

Tarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Wake Up… Bakan Kurum: Sevgili Tarkan anlamlı katkın için teşekkür ediyorum

Antalya’da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler için birçok sanatçı ve gönüllü farkındalık projelerini hayata geçiriyor. Türkiye’nin 'Mega Starı' Tarkan da bu kapsamda sözü müziği kendine ait olan “Uyan” isimli şarkısını COP31 için İngilizceye uyarlayarak seslendirdi. Klipte iklim değişikliğine ilişkin çarpıcı görüntülere yer verildi.

Tarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Wake Up… Bakan Kurum: Sevgili Tarkan anlamlı katkın için teşekkür ediyorum

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COP31 BAŞKANI KURUM’DAN TEŞEKKÜR

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Tarkan’a katkısı için teşekkür ederek sosyal medya üzerinden “Sevgili Tarkan, yıllar önce "Uyan" diye seslendiğinde bu çağrı kalbimize dokunmuştu. Bugün aynı şarkıyı "Wake Up" adıyla tüm dünyaya ulaştırarak, ev sahipliğini yapacağımız Antalya'daki COP31  öncesinde iklim krizine karşı çok değerli bir farkındalık oluşturdun. Bu anlamlı katkın için teşekkür ediyorum” mesajını paylaştı.

Tarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Wake Up… Bakan Kurum: Sevgili Tarkan anlamlı katkın için teşekkür ediyorum

DÜNYAYI HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRAN SÖZLER

WAKE UP/UYAN” şarkısının Türkçe sözleri şöyle:

Gözünde yaşlarla/ Sesleniyor hepimize/ Gel dindir bu acıyı/ İzin verme yere düşmeme/ Kanadı kırık bir kuş gibi/ Yüreğim kanıyor diyor/ Beni ateşe atmadan önce/ Vicdanına sor diyor/ Uyan, harekete geç/ Koy elini kalbine vaktimiz dolmadan/ Bu yolun devamı yokuş deme/ Dağları aşarız eğer inanırsan/ Uyan, uyan, dostum, uyan/ Koy elini kalbine vaktimiz dolmadan/ Bir olursak, başarırız biz/ Her şey mümkün eğer inanırsan/ “Böyle gelmiş, böyle gider"/ Bu sözlerle kendini kandırma/ Kim bilir belki mücadelemize değer /Tutun gerçeğine, tutun doğruna....

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Tarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Wake Up… Bakan Kurum: Sevgili Tarkan anlamlı katkın için teşekkür ediyorum

Türkiye COP31 için daha önce de “Let’s COP” isimli İngilizce şarkı da hazırlamıştı.

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#Tarkan COP31#İklim Zirvesi#Wake Up

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