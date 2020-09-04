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Mehmet IŞIK/DHA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 17:53 | Son Güncelleme:

Tarımsal araştırma enstitüsü kampüsünde yangın

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Tarımsal araştırma enstitüsü kampüsünde yangın
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Konya'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma  Enstitüsü Müdürlüğü kampüsündeki boş arazide yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kullanılmayan idari binalara sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Yangın, saat 15.40 sıralarında Karatay ilçesindeki tarım ve hayvancılık üzerinde araştırma yapan Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma  Enstitüsü Müdürlüğü kampüsünde çıktı. Kampüsdeki boş arazide belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek, kullanılmayan idari binalara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Tarımsal araştırma enstitüsü kampüsünde yangın


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