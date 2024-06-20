Tarımdaki acı kayıp... Traktör kazaları

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Trafik kazaları 2023 yılında toplam 6 bin 548 can aldı. İstatistiklere göre bunun yaklaşık yüzde 1’ini traktör kazaları oluşturdu. Tarım sezonuyla birlikte neredeyse her gün bir trafik kazası meydana gelirken alınan güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı, verilen eğitimlerin kalitesi, araçların periyodik bakımları gibi sorular gündeme geldi. Son 7 günde 4 kişi traktör kazasında yaşamını yitirdi.

* Malatya’nın Darende ilçesi Irmak Mahallesi’nde dün meydana gelen kazada Kaya Güleç’in kontrolünü yitirdiği 44 AEE 575 plakalı traktör devrildi. Aracın altında kalan Kaya Güleç (59) hayatını kaybederken, eşi Ümmü Güleç kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

* Ağrı-Eleşkirt karayolunda dün akşam 19.15 sıralarında A.Ö. idaresindeki 36 KE 07 plakalı traktör, M.R.P. kontrolündeki 04 AE 743 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü A.Ö. ve otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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* Antalya’nın Korkuteli ilçesi Akyar Mahallesi’nde 14 Haziran’da tarlasında çalıştıktan sonra evine gitmek için yola çıkan emekli öğretmen Ahmet Sarı, kullandığı traktörden düştü. Traktörün altında kalan Ahmet Sarı hayatını kaybetti.

* Diyarbakır’ın Çermik ilçesi kırsal Kalecik Mahallesi’nde15 Haziran’da kullandığı traktörüyle sulama göletine düşen Mehmet Çakmak (61) hayatını kaybetti.

* Ankara’nın Akyurt ilçesinde, 13 Haziran’da otomobil ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle alev alan traktördeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlere maruz kalan traktör sürücüsü yaşamını yitirdi.

* Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Bekiruşağı Mahallesi’nde de 10 Haziran’da kayısı bahçesine gitmek için yola çıkan CHP’li belediye meclis üyesi Hüseyin Timur’un kullandığı 44 PS 368 plakalı traktör, patika yolda kontrolden çıkarak devrildi. Traktörden savrulan Hüseyin Timur hayatını kaybetti.

ÇİFTÇİLERİN İŞ KAZALARININ BİRİNCİ SEBEBİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2013-2017 arası verilerine göre tarım sektöründe meydana gelen ölümlü iş kazalarının yaklaşık yüzde 43’ü trafik kazası, traktör ve diğer tarım makinelerinden kaynaklanıyor. Traktör kazalarının büyük çoğunluğu sürücü belgesi/eğitimi olmayan operatör, hız, konsantrasyon eksikliği (yorgunluk), eğim, koruyucusuz parçalar ve traktörün bakım ve onarımının yapılmaması nedeniyle meydana geliyor.

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Kazaları engellemek ya da azaltmak için ise alınabilecek önlemlerin birkaçı şu şekilde sıralanıyor;

* Kabinli traktör kullanılmalı.

* Emniyet kemeri takılmalı.

* Her zaman işe konsantrasyonunuzun yüzde 100’ünü verin, zihninizi işte tutmanız önemlidir.

* Asla düz kontak ile motoru çalıştırmayın.

* Sürücünün dışındaki herhangi bir kişinin traktöre binmesine izin vermeyin. (Traktör üzerinde ve römorkta yolcu taşımayın.)

* Hızınızı zemin koşullarını ve hava şartlarını dikkate alarak ayarlayın.