Tarımda üretim planlaması şart

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ŞAHİN BİLGİÇ, “MARKALAŞMAMIZ LAZIM”

Türkiye ekonomisinin en temel değerlerinden birinin tarımsal üretim olduğuna dikkat çeken Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, yaptığı aylık değerlendirmede “Üretimi ne kadar iyi yaparsak yapalım marka değerimizi artıramazsak hedefe ulaşmış olamayız. Bu yüzden ürünlerimizin kalitesini ve katmadeğerini yükseltmemiz lazım. Özellikle mısır ve buğday, hem gıda güvenliği açısından hem de ekonomik değer yaratma potansiyeliyle büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin tarım sektöründe kendine yetebilmesi ve dışa bağımlılığı azaltması için bu iki temel ürünün üretim ve işlenmesi hayati bir rol oynamaktadır. Bu yüzden, tarımda üretim planlamasının bu defa hayata geçirilmesi şarttır.

Daha önce 42 ilimizin IPART Destelerinden faydalanarak tarımsal yatırımlarına ciddi destekler almışlardır. IPART 3 desteklerinin 81 ile yayılmasıyla Adana'nın da bu desteklerden faydalanması, yeni ve teknolojik yatırımların hayata geçirilmesi, üretilen ürünlerin işlenmesi ve depolanmasıyla tarım ve hayvancılıkta bölgenin potansiyeli ve marka değeri artacaktır. Adananın soğuk hava depoları ile paketleme tesislerine ihtiyacı vardır. Adana’da Buğday hasadı devam ediyor. Maalesef hasat anında yağan aşırı yağışlar tarlada hasadı yapılmayan Buğdaya zarar verdi. Küresel iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerini görebiliyoruz. Bu yüzden üretenin ve ürünlerin kıymeti bilinmeli, israftan kaçınmalı, her zaman ifade ettiğim gibi ekilmedik bir karış toprak bırakmamalıyız. Tarım ürünlerine verilen destekler tekrar gözden geçirilerek tarımda sürdürülebilirlik sağlanmalıdır.”