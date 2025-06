Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan baklava şeker denetimi

Haberin Devamı

Bayram öncesi gıda denetimlerine ağırlık veriliyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber imzasıyla 81 il müdürlüğüne yazı gönderildi. Yazıda özetle şöyle denildi:

HİJYEN VE SAĞLIK İÇİN...

“Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması bakanlığımız sorumluluğundadır. Bu kapsamda Kurban Bayramı münasebetiyle kurban vecibesini yerine getiren vatandaşlarımızın hijyenik ve sağlıklı bir şekilde kurban etlerini tüketmeleri ve dolayısıyla halk sağlığının korunması amacıyla etlerin parçalanmasıyla kıyma çekimlerinin et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıt-onay kapsamındaki gıda işletmeleri tarafından yapılmasının sağlanması ve bu dönemde kıyma makinesi, bıçaklar gibi kullanılan tüm alet ve ekipmanların temizliği, dezenfeksiyonu ve depolanmasına yönelik olarak et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren işletmelerde resmi kontrollerin artırılması Kurban Bayramı nedeniyle tüketimi artacak olan tatlı, şeker ve şekerli mamullerin üretim-satış yerleri ile gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin denetimlerine ağırlık verilmesi hususunda gereğinin yapılmasını rica ederim.”

20 BAKLAVANIN 5’İNDE KOLİ BASİLİ

Adana’daki incelemelerde vahim bir tablo ortaya çıktı. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan baklava çeşitlerini mikrobiyolojik açıdan laboratuvarda inceledi. Kentte 20 işletmeden aldığı örnekler üzerinde çalışan Prof. Dr. Işıl Var, bunların 5’inde yaşlı ve çocuklarda ölüme bile neden olabilen dışkı kökenli koli basili E.coli ile karşılaştıklarını söyledi.

HALKA TATLIDA BAKTERİ

Küf, maya ve koliform grubu bakteriler açısından 50’ye yakın örneği değerlendirdikleri çalışmanın detaylarını paylaşan Prof. Dr. Işıl Var, şu bilgileri verdi: “Adana yöresinde halka tatlılar sıklıkla tüketilir. Bu tatlıyı sokak satıcılarında kaldırımlarda iki adıma bir görebilirsiniz. Halka tatlılarda da koliformlarla karşılaştık ama insanlarda, üst solunum yolunda, bağırsak mukozasında ve deride normal mikrobiyotanın bir üyesi olarak mevcut olabilen ‘Staphylococcus aureus’ bakterisine rastladık.

GIDA ZEHİRLENMESİ YAPAR

Bu da gıda zehirlenmesi yapar. Cezerye örneklerinin birçoğu koliform açısından kirli bulundu. Lokum örneklerinde ise beklemediğim halde orada da çalıştığımız örneklerin 3’te 2’sinde koliform, maya ve küfe rastlandı. Esas sürprizi baklava yaptı. Baklava sadece şekerli ürün değil. Onun içerisine fıstık, ceviz konulup süslemeler yapılıyor. Baklavalarda yaptığımız çalışmada yine maya, küf ve koliformlar bulundu. Fakat baklavada 20 örneğin 5’inde dışkı kökenli koli basili E.coli ile karşılaştık. Bu durum baklavayı hazırlayan personelin hijyen eksikliğinden ya da ceviz ve fıstıkların mikrobiyolojik kalitelerinin iyi olmamasından kaynaklı olabilir.”