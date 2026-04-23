Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı ‘su senaryoları’ hazırlayacak

Güncelleme Tarihi:

Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 07:00

TARIM ve Orman Bakanlığı, olası riskleri öngörülebilmek ve daha sağlıklı planlamalar yapılabilmek için su ile ilgili farklı senaryolar hazırlayıp modelleme çalışmaları yapacak.

Haberin Devamı

Bu senaryolardan biri de sel sularıyla ilgili. Taşkın ve kuraklık yönetiminin entegrasyonu oluşturulacak ve sellerle gelen suların yerüstü ve yeraltında depolanması sağlanacak. Bakanlıktan konuyla ilgili verilen bilgi şöyle:

BİLİMSEL ESASLARA DAYALI

“Artan nüfus, iklim değişikliğinin etkileri ve suya olan talebin artması, su yönetiminde daha kapsamlı ve veri temelli yaklaşımları zorunlu kılıyor. Su kaynaklarında modelleme, yağış, akış, yeraltı suyu hareketleri ve su kalitesi gibi süreçlerin matematiksel ve bilgisayar tabanlı yöntemlerle analiz edilmesini sağlıyor. Bu sayede farklı senaryolar hazırlanıp önceden değerlendirilerek, olası riskler öngörülebilecek ve planlamalar yapılabilecek. Bu senaryolardan biri de taşkınlarla ilgili. Senaryolar ile iklim değişikliğine bağlı su kıtlığı ve aşırı yağışlardan kaynaklanan sağlık riskleri minimize edilecek. Uygun yerlerde baraj ve gölet yatırımları yapılacak. Taşkın ve kuraklık yönetiminin entegrasyonu oluşturulacak ve sellerle gelen suların yerüstü ve yeraltında depolanması sağlanacak.

Haberin Devamı
KİRLİLİĞİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Ayrıca su kaynaklarının adil ve verimli kullanımına yönelik tahsis çalışmaları, su kirliliğinin kontrolü ve iyileştirilmesine yönelik tedbirlerin etkinliğinin değerlendirilmesi, iklim değişikliğine uyum stratejilerinin oluşturulması gibi konularda da önemli bir karar destek mekanizması olarak kullanılacak.”

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!