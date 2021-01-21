Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! KPSS tercih kılavuzu güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları her dönemde yoğun ilgi görüyor. KPSS ile alım yapılan ilan için başvurularını 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapamayan adaylar için yeniden bir ilan açıldı. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi ayrı olarak tablolarla gösterildi. İşte KPSS tercih kılavuzu

KPSS TERCİH KILAVUZU GÜNCELLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar, 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 27 Ocak 2021 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi ayrı olmak üzere Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3’de gösterilmiştir.

Tercih işlemleri, yargı kararı gereği güncellenen KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM’ce Bakanlığa elektronik ortamda gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.