Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan gıda zehirlenmelerine karşı uyarı! İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yürüttüğü gıda denetimlerinde toplu tüketim yerlerinin kayıt/onay durumlarını, hijyen koşullarını ve muhafaza sıcaklıklarını düzenli olarak kontrol ediyor. 2025 yılı içerisinde yapılan 1 milyon 103 bin 52 denetimde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 25 bin 749 idari para cezası uygulanırken, toplam 2 milyar 206 milyon 162 bin 590 TL tutarında yaptırım kararı alındı ve 495 işletme hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusu yapıldı. Ayrıca, İstanbul'da faaliyette olan 135 bin 717 gıda işletmesinde 2025 yılı boyunca bugüne kadar 192 bin 148 adet resmî kontrol yapıldı; 8 bin 26 işletmeye idari para cezası uygulandı ve 79 dosya Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusu şeklinde iletildi. Bunun yanı sıra, Beşiktaş Ortaköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren 138 gıda işletmesine 202 adet resmi kontrol gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin gıda okuryazarlığını artırmak amacıyla sosyal medya kampanyaları, okul eğitimleri ve işletmelerde bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. Türkiye, bu yıl Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin #SafeSafe2Eatpanyasına da katıldı.

Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlükleri tarafından yürütülen 'Gıda Kaynaklı Zehirlenmelerde Erken Bildirim Programı' sayesinde ise olası salgın belirtileri hızlı şekilde takip ediliyor. Şikâyet üzerine yapılan kontrollerde ürünlerden numune alınarak halk sağlığı laboratuvarlarında inceleniyor. Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde konu hem savcılığa hem de ilgili kurumlara eş zamanlı olarak iletiliyor.

Gözden Kaçmasın Zehirlenen ailenin kaldığı otelde iki kişi daha hastaneye kaldırıldı Haberi görüntüle

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Gıda zehirlenmelerine karşı dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralandı:

"⁠Yemekler pişirildikten sonra en kısa sürede tüketilmeli; oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemeli. ⁠Sıcak tutulacak gıdalar 65°C’nin altına düşmemeli, bu sıcaklıkta 3 saatten fazla bekletilmemeli.⁠ ⁠Catering firmalarının Bakanlık İşletme Kayıt Belgesine sahip olup olmadığı kontrol edilmeli. ⁠Çiğ ve pişmiş ürünler aynı ekipmanla hazırlanarak çapraz bulaşmaya yol açılmamalı.⁠ ⁠Et, pilav ve salatalar kapalı kaplarda taşınmalı. ⁠Kullanılan suyun içilebilir nitelikte olması sağlanmalı; kuyu veya tanker suları için analiz raporu bulunmalı. ⁠Artan yemekler ertesi gün yeniden ısıtılarak servis edilmemeli. Belirti gösteren kişiler (bulantı, karın ağrısı, halsizlik) hemen 112’ye yönlendirilmeli. ⁠Toplu yemek sağlayan işletmeler her öğünden en az 72 saat numune saklamak zorunda."

Haberin Devamı

Gıda güvenliğine için kurallar ise şöyle sıralandı:

"⁠Açıkta satılan gıdalar mümkün olduğunca tercih edilmemeli. ⁠Doğadan toplanan mantar, meyve ve otlar uzman onayı olmadan tüketilmemeli. Bozulmuş, şişmiş, rengi değişmiş konserveler kesinlikle yenmemeli. ⁠Şüpheli ürünler ALO 174 Gıda Hattı veya WhatsApp İhbar Hattı üzerinden bildirilmeli. ⁠Vakayla ilişkili örnek ürün ve ambalajlar saklanmalı."