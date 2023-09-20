Tarım ve Orman Bakanlığı Hürriyet’e açıkladı: 10 bin tonluk inci kefali avı

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Bakanlık’tan konuyla ilgili Hürriyet’e verilen bilgi şöyle: “2021 yılı FAO verileri dikkate alındığında dünyada su ürünleri üretimi (su bitkileri ve deniz memelileri hariç) 182.1 milyon ton olurken, Türkiye’de bu değer 799.8 bin ton oldu. Türkiye’de avcılık üretiminde deniz ürünleri avcılığının özellikle de deniz balıklarının önemli bir yeri var. 2022 yılında 335 bin tonluk avcılık üretiminin yüzde 90.1’i (301 bin 747 ton) denizlerden, geri kalanı (yüzde 9.9’u) iç sulardan sağlandı. Deniz avcılığının 254 bin 535 tonu deniz balıklarından, 47 bin 212 tonu kabuklular, yumuşakçalar gibi diğer su ürünlerinden oluşuyor. İç sularda ise inci kefali 10 bin tonla en çok avlanan tür oldu.

ALABALIK VE TÜRK SOMONU

2002 yılında 61 bin ton olan su ürünleri yetiştiriciliği üretimi, yüzde 742 artış oranı ile 2022 yılında 515 bin ton oldu. Üretimin 191 bin tonu alabalık ve Türk somonundan, 157 bin tonu deniz levreğinden 152 bin tonu da deniz çipurasından sağlandı. 2022 yılında tarım, orman ve balıkçılık ihracat değeri 7.7 milyar dolar oldu. 2022 yılında en fazla parasal değere sahip ihracat 312.2 milyon dolar ile Türk somunundan oldu.

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YAPAY RESİF TARLALARI

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM), sucul biyolojik çeşitliliğin korunması ve takip edilmesine yönelik faaliyetleri de sürdürüyor. Türkiye’de 87 alan ve 59 tür BSGM tarafından koruma altına alındı. Bunun yanı sıra genellikle yosun ve midye, mercan, istiridye gibi omurgasızlar için sert yüzeyler sağlayan, balık topluluklarının gıda bulmaları ve saklanmaları için yer hazırlayan ve deniz yaşamının zenginleşmesine katkı yapan yapay resif projesi ile son 10 yılda 10 bin adet yapay resif blokları ve resif tarlaları oluşturuldu. Denizlerde 103 milyon metrekare alan taranarak, 1 milyon metrekare ağ ve 40 bin adet av aracı bertaraf edildi.”