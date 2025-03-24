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Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti! 27 yeni ürün daha eklendi

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Gıda Sahtekarı#Taklit- Tağşiş
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti 27 yeni ürün daha eklendi
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 20:56

 Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yayınlanan taklit- tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine 27 yeni ürün daha eklendi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Yayınlanan listeye 2'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 27 yeni ürün daha eklendi. Listede, tereyağından siyah çaya, kırmızı etten beyaz peynire birçok ürün yer aldı.

TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Listeye göre, denetlemeler sonucunda Adana'nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir kasabın kırmızı etlerinde tek tırnaklı eti tespit edildi. Bunun yanı sıra zeytinyağı üretimi yapan 3 firmanın ürünlerine tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde üretim yapan bir firmanın siyah çaya gıda boyası karıştırdığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti 27 yeni ürün daha eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti 27 yeni ürün daha eklendi


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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Gıda Sahtekarı#Taklit- Tağşiş

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